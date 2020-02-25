Астрахань, , 20:57 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено следователями по факту обрушения пола в кафе с посетителями в Астрахани. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Астраханской области.

Дело возбуждено в отношении директора кафе «Мечта», которая подозревается в совершении преступления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По данным следствия, директор кафе продолжала принимать заказы на проведение мероприятий и организацию питания в помещении кафе, зная о том, что оно не отвечает требованиям безопасности из-за отсутствия капитального ремонта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх пострадавших в результате обрушения пола в астраханском кафе во время поминального обеда. Обрушение произошло на площади 10 кв. метров.

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