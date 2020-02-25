Пермь, , 20:48 — REGNUM В Пермском крае местные жители не останутся без газа после прорыва магистрального газопровода. Об этом журналистам сообщили в краевом управлении МЧС.

По данным 59,ru, повреждённый газопровод не питает жилой фонд. Население по-прежнему получает «голубое топливо».

Как сообщало ИА REGNUM, трубу прорвало 25 февраля. Отметим, после аварии местные жители видели зарево, которое возникло из-за выгорающих остатков газа.

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