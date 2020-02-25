Рим, , 20:43 — REGNUM Число погибших от коронавируса в Италии выросло до десяти, заявил на пресс-конференции в Риме во вторник, 25 февраля, глава национального штаба по противодействию распространения вируса Анджело Борелли.

По данным властей, к настоящему моменту заболели 322 человека. Больше всего погибших и заболевших — в регионе Ломбардия (Милан). Также вспышки вируса были зафиксированы в Венето (Венеция), Эмилье-Романье (Болонья), Пьемонте (Турин), Лацио (Рим), Лигурии (Генуя), на Сицилии, а также в небольшом северном регионе Альто-Адидже.

В населенных пунктах, где были зафиксированы случаи коронавируса, приостановлено проведение публичных мероприятий, не работают школы, местных жителей просят по возможности оставаться дома.