Пермь, , 20:39 — REGNUM Авария на магистральном газопроводе в Пермском крае не повлекла жертв среди населения. Также нет пострадавших, сообщили журналистам в экстренных службах.

Кроме того, нет никакой угрозы населённым пунктам. Аварийный участок перекрыт, находящийся там газ выгорает.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 25 февраля. Магистральный газопровод прорвало, после чего возникло факельное возгорание.

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