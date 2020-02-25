Пермь, , 20:25 — REGNUM На территории Пермского края прорыв магистрального газопровода привёл к пожару, сообщает 25 февраля «Интерфакс» со ссылкой на неназванный информированный источник.

По данным агентства, повреждён участок магистрального газопровода «Ямбург-Елец-2». В данный момент газ выгорает высоким факелом.

Аварийный участок перекрыт. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Потребители обеспечены газом за счёт резервной схемы.

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