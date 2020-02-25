Москва, , 20:39 — REGNUM Более 40 школьников было эвакуировано из-за задымления в здании школы на западе Москвы. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве.

Инцидент произошёл в здании школы, расположенной на улице 26-ти Бакинских Комиссаров. Из школы было эвакуировано более 40 учеников из-за возникшего задымления.

По предварительной информации, задымление произошло в помещении школьной столовой. Возгорания не последовало. Прибывшие на место происшествия спасатели проверили помещения, никаких признаков возгорания обнаружено не было.

В результате происшествия никто не пострадал. После проверки было дано разрешение вернуться в здание школы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании проводки в столовой в здании лицея в городе Ростове-на-Дону. Площадь пожара составила 10 кв. метров.

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