Амстердам, 25 февраля 2020, 20:14 — REGNUM Королевская военная полиция Нидерландов задержала 29-летнего гражданина Литвы — водителя тягача с прицепом-холодильником, который перевозил семерых нелегалов-албанцев, сообщило сегодня, 25 февраля, литовское издание Lietuvos rytas.
Груз был досмотрен в пригороде Роттердама. Людей в прицепе учуяла полицейская собака. В конце морозильника и были обнаружены нелегалы. В прицепе температура была низкой, а все семь албанцев были с сильным переохлаждением. Им оказана помощь.
Водитель задержан, возбуждено расследование.