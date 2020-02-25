Драйден, 25 февраля 2020, 19:58 — REGNUM Пассажирский самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при попытке взлёта в канадской провинции Онтарио, передаёт 25 февраля телеканал CBC.
Как уточняется, инцидент произошёл накануне вечером в аэропорту города Драйдена.
По информации телеканала, на борту небольшого самолёта находились шесть пассажиров и два члена экипажа. В результате аварии два человека были госпитализированы с травмами, не представляющими угрозы для жизни.
Совет по безопасности на транспорте Канады в настоящее время выясняет причины и обстоятельства произошедшего.
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