Драйден, , 19:58 — REGNUM Пассажирский самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при попытке взлёта в канадской провинции Онтарио, передаёт 25 февраля телеканал CBC.

Как уточняется, инцидент произошёл накануне вечером в аэропорту города Драйдена.

По информации телеканала, на борту небольшого самолёта находились шесть пассажиров и два члена экипажа. В результате аварии два человека были госпитализированы с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

Совет по безопасности на транспорте Канады в настоящее время выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

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