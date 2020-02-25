Екатеринбург, , 19:46 — REGNUM На дорогах Среднего Урала в предстоящие праздничные дни, посвященные Международному женскому дню, сотрудники дорожной полиции проведут профилактические мероприятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

«Запланированные рейды направлены, в первую очередь, на недопущение гибели людей по вине нетрезвых водителей», — уточнили в Госавтоинспекции.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные профилактические рейдовые мероприятия прошли на дорогах Свердловской области в праздничные дни, посвящённые Дню защитника Отечества. За три дня было задержано 235 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ещё порядка 200 водителей задержали из-за отсутствия у них прав на управление транспортным средством.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале в праздничные дни задержано 235 пьяных водителей