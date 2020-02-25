Мессина, Италия, 25 февраля 2020, 19:31 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Италии во вторник, 25 февраля, сообщили о пресечении деятельности крупной преступной группировки, специализирующейся на торговле наркотиками.
В наркотическом «супермаркете» можно было приобрести широкий ассортимент «продукции» от кокаина до марихуаны, отметили правоохранители.
Подозреваемыми являются 11 человек, они задержаны. При обысках было изъято значительное количество наркотических средств, в том числе 2 кг кокаина.