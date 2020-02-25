Генуя, Италия, , 19:21 — REGNUM Во вторник, 25 февраля, коронавирус был выявлен у жителей еще двух регионов Италии — Сицилии и Лигурии.

Число регионов, где есть зараженные, достигло восьми. Местные власти заявили о готовности противостоять распространению коронавируса и делать это «в спокойном режиме».

По данным властей, число жертв коронавируса в Италии к настоящему времени достигло семи, заболели 288 человек. Шестеро погибших — жители региона Ломбардия (Милан). Также вспышки вируса были зафиксированы в Венето (Венеция), Эмилье-Романье (Болонья), Пьемонте (Турин), Лацио (Рим), Лигурии (Генуя), на Сицилии, а также в небольшом северном регионе Альто-Адидже.

В населенных пунктах, где были зафиксированы случаи коронавируса, приостановлено проведение публичных мероприятий, не работают школы, местных жителей просят по возможности оставаться дома.