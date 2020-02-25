Рим, , 19:19 — REGNUM Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте призвал другие страны на фоне вспышки коронавируса Covid-2019 на севере Италии не ограничить передвижение итальянцев по миру. Соответствующее заявление Конте сделал сегодня, 25 февраля, на пресс-конференции в штаб-квартире национальной службы гражданской обороны в Риме.

Напомним, что на севере Италии в регионе Ломбардия была зафиксирована вспышка коронавируса Covid-2019. Затем случаи заражения были зарегистрированы в областях Венето, Пьемонт, Эмилия-Романья и ряде других.

Ряд стран Евросоюза уже начали останавливать транспортное сообщение с Италией. Кроме того, в ЕС звучат голоса о том, что надо бы ввести ограничительные меры в отношении въезда итальянских граждан в другие страны.

Стоит отметить, что в Италии ещё 31 января ввели режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. На сегодняшний день общее число зараженных в Италии составляет около 280 человек. Скончались семь человек, шесть из них — в Ломбардии. В ряде городов на севере Италии введен карантин.

Глава совета министров Конте заверил, что в Италии отличная система здравоохранения и нет никакой опасности в итальянских гражданах, отправляющихся за рубеж.

«Благодаря свой превосходной системе здравоохранения и максимально строгой медико-санитарной политике Италия может спокойно направлять своих граждан в поездки… Это послание, которое мы хотим направить Европейскому союзу и миру», — сказал Конте.

Он подчеркнул, что Рим не согласится с какими-либо ограничительными мерами в отношении итальянских граждан и выступает решительно против подобных решений.

Отметим, что по имеющимся данным, тот человек, с которого началась вспышка коронавируса в Ломардии, как только почувствовал себя плохо, обратился к медикам, но они отправили его домой, заверив, что у того обычная простуда. Когда же мужчине стало совсем плохо и он начал задыхаться, его госпитализировали. Состояние пациента оценивается как тяжелое — врачи борются за его жизнь.