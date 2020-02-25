Тбилиси, , 19:20 — REGNUM Пять человек погибли при столкновении грузовика с минивэном в крае Имерети в Грузии. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба МВД страны.

Авария произошла на одной из центральных улиц в городе Самтредия. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать несоблюдение скоростного режима водителями автомобилей.

В результате ДТП на месте происшествия погибли пять человек, все погибшие были пассажирами минивэна. В настоящее время устанавливается, были ли погибшие туристами либо местными жителями.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Идёт опрос очевидцев аварии, выясняются обстоятельства произошедшего. По факту ДТП заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, приведшее к гибели людей.

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