Златоуст, Челябинская область, , 18:40 — REGNUM В челябинском Златоусте будет проведена внеплановая проверка после ЧП с фельдшером, на которую попала кровь ВИЧ-позитивного гражданина. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Также в ведомстве отметили, что и в больнице Златоуста есть необходимые препараты, а также инструкции о том, как действовать в таких экстренных ситуациях. Имеется там и лекарство для применения после контакта с биоматериалом ВИЧ-граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, фельдшер оказала человеку с ВИЧ медицинскую помощь. Но кровь пациента брызнула и попала ей в глаз. Женщина госпитализирована. В местной больнице, по данным СМИ, якобы не нашли лекарства на такой случай.

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