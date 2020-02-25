Томск, , 18:24 — REGNUM В Томской области инициирована передача в следственные органы СК России уголовного дела о хищении денег с банковского счёта ветерана Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 февраля в следственном управлении СКР по региону.

Уголовное дело было возбуждено по п."г» ч.3 ст.158 УК РФ («Кража с банковского счёта»).

По предварительным данным, житель города Северска Томской области с августа 2019 года по февраль 2020 года похитил деньги с открытого в одном из банков счёта ветерана Великой Отечественной войны. При этом известно, что похититель имел не снятую и не погашенную судимость за совершение преступлений против личности и против собственности.

Ветеран, оформляя банковскую карту, допустил ошибку. Он указал неверную цифру в номере телефона, к которому была привязана его карта. Указанный номер принадлежал обвиняемому, который решил воспользоваться ситуацией.

Направляя СМС, мужчина переводил деньги с карты потерпевшего на свой мобильный телефон и привязанную к нему банковскую карту. Всего таким образом он похитил около 37 тысяч рублей.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Он заключён под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году полицейские Санкт-Петербурга задержали с поличным двоих мужчин, которые незаконно проникли в квартиру ветерана Великой Отечественной войны и украли крупную сумму денег.

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