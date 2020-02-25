Киев, , 18:18 — REGNUM Украинские рыбаки, ранее задержанные российскими пограничниками в Азовском море за браконьерство, отпущены вместе со своим судном, заявил 25 февраля депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Павел Мельник на своей странице в Facebook.

«Только что получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили», — написал Мельник.

Как сообщало, ранее наряд крымского погрануправления ФСБ РФ задержал в западной части Азовского моря браконьерское судно с четырьмя гражданами Украины на борту.

В ходе досмотра было обнаружено более 290 экземпляров камбалы-калкан и незаконное орудие лова в виде ставной сети. По информации ФСБ, задержанные признали браконьерский способ добычи рыбы в Азовском море. По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов в отношении задержанных было возбуждено дело об административном правонарушении.

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