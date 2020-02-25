Санкт-Петербург, , 17:59 — REGNUM Во Фрунзенском районе Петербурга водитель автомобиля после ДТП вылетел на тротуар, сбив там четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ДТП на тротуаре (цитата группы «ДТП и ЧП") Https://vk.com/spb_today

ДТП произошло во вторник, 25 февраля, во Фрунзенском районе Петербурга на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы, около в 16:48 мск. По предварительной информации, столкнулись два автомобиля, Mazda и ВАЗ, после удара последний выехал на тротуар.

«В результате ДТП пострадали четыре человека: мужчина в тяжёлом состоянии, женщина в средней степени тяжести и двое несовершеннолетних», — говорится в сообщении дорожной полиции.

Все пострадавшие были доставлены в больницы. Мужчина, примерно 65 лет, находится в крайне тяжелом состоянии. Двое детей — 12 и 14 — лет, а также женщина 35 лет — в средней тяжести.

В настоящий момент на месте работают оперативные службы. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь очевидцы в социальных сетях сообщают, что основной удар на себя принял пенсионер.

«Был там, жесть. Девятка летела как самолёт. Дедушка тяжёлый, дай Бог ему здоровья, две девушки со сломанными ногами, одна девушка — тяжёлый шок», — написал в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте» пользователь Евгений.

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