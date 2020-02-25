Воронеж, , 17:56 — REGNUM 24-летнего молодого человека расстреляли неизвестные в Воронеже. Тело мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено в его автомобиле у одного из домов СНТ «Политехник» в Рамонском районе Воронежской области 24 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как установлено, мужчину убили в момент, когда он пытался отъехать от своего дома. Тело позже нашли родственники убитого.

«Следователями СК России проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Во взаимодействии со следователями-криминалистами, сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление лица, совершившего преступление, а также установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнил руководитель Семилукского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Александр Потлов.

По данным местных СМИ, погибший являлся сыном местного предпринимателя, владельца кафе.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в том же Рамонском районе неизвестные заложили взрывное устройство под машину главы района Николая Фролова, он получил травмы ног.