Калуга, , 18:32 — REGNUM В Калужской области 27-летнему бывшему оперуполномоченному оперативного отдела исправительной колонии № 3 регионального УФСИН России вынесли приговор за получение взятки. Его приговорили к четырём годам лишения свободы, сообщили корреспонденту ИИА REGNUM 25 февраля в калужском региональном следственном управлении СК России.

В 2019 году сотрудник колонии по договоренности с осужденным пронёс для него на территорию исправительного учреждения четыре мобильных телефона. За оказанную незаконную услугу сотрудник получил от осужденного денежное вознаграждение.

Преступление выявлено в ходе оперативных мероприятий, проводимых подразделением собственной безопасности областного УФСИН. После установления факта незаконных действий сотрудник был уволен.

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