Москва, , 17:51 — REGNUM С парапета Большого Москворецкого моста возле Кремля сняли мужчину. Издание Life Новости вело трансляцию с места событий.

Ранее мужчина перебрался через ограждение моста. На месте работали спасатели и правоохранительные органы, движение в сторону Кремля по Большому Москворецкому мосту было перекрыто.

Переговоры с мужчиной вели прохожие, находившиеся в тот момент на мосту, а также сотрудники полиции. Мужчина добровольно перелез через ограждение обратно.

Читайте ранее в этом сюжете: Большой Москворецкий мост у Кремля перекрыли из-за мужчины на парапете