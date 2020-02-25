Дамаск, , 17:59 — REGNUM Заминированный автомобиль взорвался возле стадиона в сирийском Дамаске. Об этом 25 февраля сообщает агентство SANA.

Гражданский автомобиль, начинённый взрывчаткой, был подорван возле стадиона Тишрин. В результате взрыва погиб один мирный житель, ещё один получил ранения осколками и был госпитализирован.

В настоящее время район вокруг места взрыва оцеплен полицией. Следователи выясняют обстоятельства инцидента.

До настоящего времени ни одно из террористических движений не взяло на себя ответственность за взрыв.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подрыве заминированного автомобиля в сирийском городе Телль-Абъяд возле здания муниципалитета. При взрыве погибли шесть человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сирии взорвался заминированный автомобиль, есть жертвы