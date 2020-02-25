Москва, , 17:30 — REGNUM На Большом Москворецком мосту в центре Москвы мужчина угрожает покончить с жизнью. Об этом 25 февраля сообщила радиостанция «Коммерсант FM».

Мужчина вышел на парапет на внешней стороне моста. На месте работают спасатели и правоохранительные органы. Движение в сторону Кремля по Большому Москворецкому мосту перекрыто.

По неподтвержденным данным, мужчина хочет поговорить с женой, которая от него ушла, и вернуть детей.

Очевидцы сообщают, что изначально мужчина стоял над рекой, однако позже переместился на часть моста над проезжей частью.