Москва, , 17:06 — REGNUM Российские авиакомпании продолжают осуществлять полеты в Италию без каких-либо ограничений, несмотря на вспышку коронавируса COVID-19 в этой стране. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Сообщается, что все авиарейсы из России в Италию — и чартерные и регулярные — осуществляются по графику. Власти не вводили каких-либо ограничений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышка нового коронавируса СOVID-19 была зарегистрирована на севере Италии.

Сейчас зараженные есть в регионах Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт, Ломбардия. Также была информация о нескольких случаях заражения на юге страны.

Некоторые страны ЕС начали ограничивать транспортное сообщение с Италией.