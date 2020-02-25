Ставрополь, , 17:07 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введён властями в Советском городском округе Ставропольского края из-за пыльевой бури. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба городского округа.

Режим ЧС был введён по итогам экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Из-за пылевой бури и сильного ветра на территории округа повреждены крыши жилых и административных зданий. Отмечается, что повреждения не носят массового характера.

Кроме того, в связи с усилением ветра произошли отключения электроэнергии, в разных районах Ставропольского края без энергоснабжения остались около 12 тыс. абонентов. По информации регионального отделения МЧС, на 13:00 мск без электричества оставались 2,2 тыс. домов в селе Левокумское и более 6,5 тыс. домов в городе Зеленокумске.

В Георгиевском городском округе сотрудники ГИБДД ввели поэтапное сопровождение автомобилей в связи с ухудшением видимости на автотрассах из-за пыльевой бури. Сильный ветер с порывами до 15−20 м/с сохранится в Ставропольском крае, по прогнозам синоптиков, и 26 февраля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сопровождении автотранспорта в Ставропольском крае из-за сильного ветра, который сдувает автомобили с трассы и поднимает пыль с полей, значительно ухудшая видимость.

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