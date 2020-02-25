Мурманск, , 17:05 — REGNUM Пожарные, скорая помощь и полиция сегодня снова стянулись к авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов». Сообщения об этом появились в соцсетях.

После того, как тревожную информацию растиражировали СМИ, Северный флот сообщил: на судне прошла масштабная противопожарная тренировка.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году единственный авианесущий крейсер российского флота «Адмирал Кузнецов» встал на долгосрочный капитальный ремонт. 30 октября 2018 года затонул плавучий док ПД-50, в котором проходил ремонт авианосец. При этом этот док был единственным сооружением, которое могло вместить корабль подобного класса. Корабль получил значительные повреждения. 12 декабря на судне произошел пожар, один человек погиб.