Усмань, Липецкая область, , 17:00 — REGNUM В Липецкой области проводится доследственная проверка по факту смерти двух школьников, тела которых нашли в водоеме села Грачевка Усманского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Днём 20 февраля два брата семи и десяти лет ушли гулять и не вернулись. В ночь на 21 февраля их тела нашли в воде. Признаков насильственной смерти на них не было. Сначала в водоёме были обнаружены вещи и одежда детей, а затем — тела старшего и младшего братьев. Причины их смерти выясняют эксперты.

По версии следствия, старший мальчик пытался спасти младшего, который провалился под лёд. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, условия воспитания и проживания в семье.