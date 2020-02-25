Тегеран, , 16:58 — REGNUM Член меджлиса Исламской Республики Иран Махмуд Садеки заявил, что он заразился коронавирусом Covid-2019. Об этом он написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Тест на коронавирус оказался положительным у меня. Об этом я сообщаю тогда, когда я не питаю особой надежды, что смогу прожить дальше», — написал Садеки на своей странице в Twitter.

Напомним, что ранее советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде сообщил, что заместитель министра здравоохранения страны Ирадж Харирчи заразился коронавирусом.

На видеозаписи, опубликованной агентство ISNA в Telegram-канале, Харирчи подтвердил информацию о заражении и пообещал, что поборет коронавирус.