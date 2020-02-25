Пекин, , 16:42 — REGNUM Китайская Народная Республика и китайский народ продолжают непримиримую борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 25 февраля, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

По словам китайского лидера, КНР уверена в скорой победе над этой болезнью. Китай силен и способен одолеть новый коронавирс Covid-2019, подчеркивает Си Цзиньпин.

Напомним, что ранее Си Цзиньпин заявил о наступлении критической фазы борьбы с коронавирусом и призвал партию и правительство напрячь все силы для перелома ситуации с этим новым заболеванием.

Си Цзиньпин подчеркнул, что китайский народ на протяжении всей своей истории сталкивался со множеством трудностей и вызовов, но в конечном счете преодолел их все.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавируса Covid-2019 началась в Китае в конце 2019 года. Сейчас уже установлено, что первые зараженные появились либо в конце ноября 2019 года, либо в самом начале декабря. Понять то, что речь идет о новом коронавирусе удалось в самом конце декабря — начале января.

Китая предпринял беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом. Передвижение общественного транспорта было в существенной степени остановлено, миллионы граждан фактически оказались под домашним арестом в своих жилищах — им не разрешают выходить без крайней необходимости.

Власти в авральном режиме возводят госпитали, чтобы разместить там заболевших. Вакцина против нового коронавируса практически готова, но требует испытаний.