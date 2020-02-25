Рим, , 16:31 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Италии рекомендовало гражданам РФ, находящимся в этой стране, воздержаться от поездок в те регионы, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление распространила сегодня, 25 февраля, пресс-служба посольства России в Риме.

Напомним, что вспышка коронавируса в Италии началась в провинции Лоди региона Ломбардия на севере страны. Далее случаи заражения были выявлены в провинции Венето, также на севере страны. Затем поступили сообщения о нескольких случаях заражения на юге Италии.

В посольстве заявили, что пока случаев заражения коронавирусом граждан России в Италии нет, однако им лучше воздержаться от поездок в области Ломбардия, Венето, Эмилия-Романье и Пьемонт, где зафиксировано наибольшее число заражений.

Стоит отметить, что с Италией уже прекращают транспортное сообщение соседние страны.