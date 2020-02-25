Самара, , 16:05 — REGNUM Фрукты в никотине начали продавать в Самарской области. Об этом 25 февраля сообщает ГТРК «Самара».

По информации журналистов издания, не успели самарские законодатели запретить продажу детям снюса, на прилавках магазинов уже появилось новое вредное «вещество» — фрукты в никотине. Яблоки вымачивают в специальном растворе, который действует также как и снюс.

По словам местных жителей, эти фрукты уже употребляют дети. А данную проблему нужно решать на уровне государства, с несовершеннолетними же необходимо проводить беседы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 25 февраля депутаты самарской Губернской думы приняли в окончательном чтении закон, запрещающий продажу детям некурительной никотиносодержащей продукции.

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