Екатеринбург, , 15:49 — REGNUM В Свердловской области сотрудники дорожной инспекции провели в праздничные дни и выходные рейдовые мероприятия по выявлению водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«В ходе рейдовых мероприятий, которые сотрудники Госавтоинспекции проводили в вечернее, ночное и утреннее время, задержано 235 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения», — уточнили в пресс-службе.

Из общего числа задержанных, 43 гражданина отказались от медицинского освидетельствования и также будут привлечены к административной ответственности. Ещё 26 водителей были задержаны в нетрезвом состоянии повторно и будут привлечены к уголовной ответственности.

Также порядка 200 водителей были задержаны, так как не смогли предъявить водительское удостоверение.