Екатеринбург, 25 февраля 2020, 15:49 — REGNUM В Свердловской области сотрудники дорожной инспекции провели в праздничные дни и выходные рейдовые мероприятия по выявлению водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Из общего числа задержанных, 43 гражданина отказались от медицинского освидетельствования и также будут привлечены к административной ответственности. Ещё 26 водителей были задержаны в нетрезвом состоянии повторно и будут привлечены к уголовной ответственности.
Также порядка 200 водителей были задержаны, так как не смогли предъявить водительское удостоверение.