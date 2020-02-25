Ижевск, , 15:42 — REGNUM По итогам 2019 года в результате совместной работы с дружинниками полицейскими Удмуртии проведено 1287 рейдовых мероприятий, пресечено 1645 административных правонарушений, оказано содействие в раскрытии 17 преступлений. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

При проведении 1418 массовых мероприятий для обеспечения правопорядка и общественной безопасности привлекались 7065 дружинников.

В 2019 году на обеспечение деятельности народных дружин из бюджета региона выделили 1,96 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, закон об участии граждан в охране общественного порядка в республике принят в 2014 году. Была установлена форма дружинников с отличительной символикой, утверждено удостоверение, а также штаб организации. В 2014 году вместе с дружинниками полиция провела 562 рейда, было пресечено 732 административных правонарушения, а также раскрыто четыре преступления.