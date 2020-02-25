Санкт-Петербург, , 15:40 — REGNUM Технологическое нарушение ни линии 6 кВ стало причиной отключения части зданий в Центральном районе Петербурга во вторник, 25 февраля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО «Ленэнерго» («Россети»).

"Было кратковременное отключение, сейчас всё в порядке», — сказала представитель компании,

Отметим, по данным издания «Фонтанка», отключение электричества испытали на себе жители вблизи Сенной площади, начала Московского проспекта и Гороховой улицы.