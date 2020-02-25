Махачкала, , 15:38 — REGNUM Два крупных пожара произошли в Махачкале 25 февраля: в девятиэтажном офисном здании магазина «АС Престиж» на проспекте Петра I и в торговом павильоне на улице Магомеда Ярагского. Возгорание в офисном здании к 14:30 было полностью ликвидировано, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России по Дагестану.

Пожар в торговом павильоне перекинулся на крышу здания торгового центра «Пассаж», в котором он расположен. Его тушение еще продолжается, в 14:35 пожарным удалось локализовать возгорание. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 2 тыс. кв. м.

Информация о пожаре в павильоне, расположенном в торговом центре «Пассаж», поступила в чрезвычайное ведомство 11:45. Из здания самостоятельно эвакуировались около 50 человек. Возгорание тушат 46 человек и 12 единиц техники.

В результате происшествий никто не пострадал.