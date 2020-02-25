Абуджа, , 15:57 — REGNUM Представители природоохранной организации «Общество Голубой планеты» выразили возмущение после того, как в сети появилось видео, на котором группа молодых людей использует веревки, чтобы тащить находящегося под угрозой исчезновения ламантина по пыльной дороге в Нигерии. Об этом передает ВВС Africa.

В официальном аккаунте в Twitter сообщается, что её сотрудники шокированы тем, как «в Нигерии публично издеваются над, предположительно, защищенным видом западноафриканского ламантина», а также отмечается, что «для охраны вида требуется больше усилий».

Неясно, когда и где было снято видео, но заместитель министра окружающей среды Нигерии Шэрон Икеазор заявила, что инцидент произошел в богатом нефтью регионе дельты Нигера.

«Мое внимание было обращено на очень огорчительное и неприятное видео о том, как плохо информированная/неосведомленная молодежь в регионе дельты Нигера жестоко тащит пойманного ламантина по голой земле. Я решительно осуждаю этот акт», — отметила она.

Икеазор добавила, что она приказала чиновникам провести расследование и попытаться спасти ламантина и вернуть его в естественную среду обитания.

Как сообщает информационное агентство AFP, охота на ламантинов в Нигерии незаконна, но их по-прежнему убивают за мясо, масло и органы, используемые в народной медицине. По данным Международного союза охраны природы, вдоль побережья Западной Африки насчитывается около 10 тыс. ламантинов. Многие жители дельты реки Нигер бедны, несмотря на нефтяное богатство региона, сообщают репортеры.