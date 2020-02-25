Волгоград, , 15:31 — REGNUM Огромный провал под стеной многоквартирного дома произошёл на улице Дзержинского в Тракторозаводском районе Волгограда 22 февраля. По словам местных жителей, они обращались в управляющую компанию, однако на протяжении трёх дней никаких аварийных работ так и не было проведено.

В яму, обнажившую фундамент здания, провалилась часть вентиляционной трубы со стены дома. Над «пропастью» навис припаркованный во дворе автомобиль. Жильцы утверждают, что вечером 22 февраля, когда они обнаружили провал, не смогли дозвониться до управляющей компании. На следующий день к жителям приезжал начальник ООО «ЭЖК», обслуживающего дом, был составлен акт о чрезвычайном происшествии, который направили властям.

Трёхэтажный дом был построен в 1962 году, кроме жилых квартир здесь располагаются магазины. Капремонт здания запланирован на 2029−2031 годы, сообщает информационное агентство СоцИнформБюро.