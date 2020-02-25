Красноярск, , 15:24 — REGNUM В Минусинском районе Красноярского края проводится проверка по факту гибели троих человек при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

Смертельный пожар произошёл в СНТ «Енисей». По предварительным данным, 25 февраля соседи сообщили спасателям о том, что в одном из дачных домов произошло возгорание. При тушении обнаружили тела троих человек. Личности погибших устанавливаются. Известно, что 24 февраля соседи видели троих мужчин, злоупотребляющих спиртным.

Проверка продолжается, опрашиваются свидетели и очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сургуте 25 февраля произошёл пожар в пятиэтажном доме. Два человека погибли, один пострадал.

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