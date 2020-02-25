Краснодар, , 15:16 — REGNUM Около полукилограмма незадекларированных ювелирных украшений на общую сумму около 19 тыс. долларов изъяли сотрудники таможенного поста аэропорта «Краснодар» у пассажирки, прибывшей рейсом из Стамбула, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного таможенного управления 25 февраля.

Пассажирка, гражданка России, при прохождении таможенного контроля выбрала «зелёный коридор» — таким образом подтвердив, что не имеет в багаже товаров, подлежащих декларированию. При этом в дамской сумке у женщины обнаружилось 169 ювелирных изделий десяти наименований общим весом 472,18 г. По словам самой пассажирки, она приобрела ювелирные изделия в магазине в Стамбуле и везёт в качестве подарка на свадьбу родственникам. По её словам, стоимость изделий составляет 19 тыс. долларов, при этом чеки женщина предоставить не смогла.

«Количество, характер и потребительские свойства товаров, обнаруженных у пассажирки, дали основание сделать вывод о том, что вывозимые товары предназначены не для личного пользования, а ввозятся с целью использования их в коммерческой деятельности», — прокомментировали в ЮТУ.

В настоящее время ювелирные изделия изъяты и переданы на экспертизу для установления подлинности материалов, из которых изготовлены ювелирные изделия, и их стоимости.