Москва, , 15:56 — REGNUM Лица, которые виновны в волне ложных сообщений о минировании зданий, установлены. Об этом 25 февраля заявил начальник отделения «И» отдела ГУ МВД России по Москве Денис Сорокин на круглом столе в Московской городской думе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Что касается терактов, [ложные сообщения о которых] поступают на почту различных административных зданий, это началось с 28.11.2019 и продолжается до сих пор. Они носят целью внести дестабилизацию, зачастую люди к этому плотно готовятся, используют теневой интернет, который отследить очень сложно», — сказал полицейский.

По его словам, злоумышленники используют в своей противоправной деятельности провайдеров, которые зарегистрированы в США, Швейцарии, Нидерландах, Германии.

«Подвижки есть, но озвучить всю ситуацию не могу — тайна следствия. Пока рано об этом говорить. Много лиц в этом задействовано — как граждан РФ, так и иностранных граждан. Поэтому дело сложное», — заявил Сорокин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пензе усилят меры антитеррористической защищенности