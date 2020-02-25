Барнаул, , 15:05 — REGNUM Ни дня без непогоды. В Алтайском крае, где этой зимой наблюдаются мощные снегопады, вновь объявлено предупреждение из-за усиления ветра, порывы которого днем 27 и ночью 28 февраля могут достигать 17−22 м/с, и мокрого снега (по югу — с дождём). Об этом сообщает сайт ГУ МЧС РФ по региону.

Местами в регионе выпадут сильные осадки, возобновятся метели, гололёдные явления (налипание мокрого снега, гололед). На дорогах временами сильная гололедица, сказано в официальном сообщении.

Тем временем, алтайские дорожники всё ещё не устранили последствия прежних снегопадов. Часть жителей посёлка Прудской Калманского района Алтайского края, чьи дома находятся в микрорайоне, в простонародье названном Гусятником, уже почти неделю изолированы от большой земли.

Читайте также: На Алтае обманули жителей ещё одного заснеженного села

Аналогичные проблемы испытывают жители переулка Ключевской в селе Парфёново Топчихинского района. Там за всё время мощнейших снегопадов дорогу не чистили ни разу. Глава муниципалитета какое-то время раздавал обнадёживающие обещания, а потом и вовсе заявил: «Натаптывайте поверху».

Читайте также: «Натаптывайте поверху»: жителей алтайского села оставили без дорог и воды