Вельск, , 15:02 — REGNUM Следователи выясняют обстоятельства гибели трех мужчин. Их тела были найдены в подсобном помещении одного и магазинов Вельска.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, 22 февраля в магазине по продаже автомобильных запчастей в городе Вельске обнаружены тела 25-летнего менеджера по продажам и двух его знакомых в возрасте 20 и 24 лет без внешних признаков насильственной смерти. С мест происшествия следователи изъяли стопки, бутылки с остатками жидкости, а также полимерный пакет с кристаллическим веществом белого цвета. Предварительная причина их смерти — отравление неустановленным веществом.

По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.