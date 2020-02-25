Серов, Свердловская область, , 14:59 — REGNUM В Серове уголовное дело в отношении трёх обвиняемых в мошенничестве передано в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу. Также в рамках расследования уголовного дела потерпевшими заявлены гражданские иски о возмещении причиненного им ущерба», — уточнили в прокуратуре.

По версии следственных органов, трое мужчин организовали преступную группу в 2019 году. Изготовив фальшивые документы, они под видом сотрудников пожарной службы обходили жилые дома в Серове и Краснотурьинске и предлагали за деньги установить пожарные извещатели. Они поясняли гражданам, что это якобы требует законодательство, при этом достоверно знали, что закон не обязывает граждан устанавливать такие извещатели в жилых помещениях.

Таким образом им удалось ввести в заблуждение 32 потерпевших, которым они устанавливали оборудование по завышенной стоимости. Совокупный ущерб от мошеннических действий составил более 141 тыс. рублей.

В прокуратуре отметили, что злоумышленники осуществляли обход жилых домов преимущественно в частном секторе, где проживают пожилые люди.