Уфа, , 15:23 — REGNUM Подростка, подозреваемого в причинении телесных повреждений прохожему, задержали в Уфе. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, вечером 23 февраля 36-летнего житель Уфы был доставлен в институт глазных болезней с серьезной травмой глаза.

По предварительной версии, на улице произошел конфликт между потерпевшем и незнакомым парнем, во время которого подозреваемый достал пневматический пистолет и выстрелил в потерпевшего.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Стражи порядка установили личность подозреваемого благодаря камерам видеонаблюдения. Им оказался 16-летний подросток.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции. В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства преступления.

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