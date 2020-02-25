Ростов-на-Дону, , 14:55 — REGNUM В экстренные службы Ростова-на-Дону продолжают поступать сигналы о поваленных деревьях. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

В Октябрьском районе на улице Мечникова на территории научно-исследовательского центра акушерства и педиатрии рухнувшее дерево повисло на проводах, нарушив уличное освещение. Ещё один похожий инцидент произошёл в переулке Университетском в Кировском районе донской столицы. В Ворошиловском районе на улице Первомайской старое дерево обрушилось на домовладение, повредив провода. По имеющимся данным, обошлось без пострадавших.

ИА REGNUM напоминает, что об ураганном ветре ростовчан ранее предупреждали спасатели. Автовладельцев просят не парковать машины под деревьями и рекламными щитами, пешеходов — быть внимательными и осторожными.