Актюбинск (Актобе), Казахстан, , 14:48 — REGNUM Четверо граждан Таджикистана погибли в результате ДТП в Актюбинской области Казахстана, сообщает 25 февраля портал Polisia.kz.

Авария произошла 25 февраля в 13:00 (11:00 мск) на автодороге Карабутак — Кустанай рядом с поселком Ульке. По предварительным данным, минивэн Honda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Volvo.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров в автомобиле Honda погибли на месте происшествия. О состоянии здоровья 52-летнего водителя грузовика в полиции ничего не сообщили.

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