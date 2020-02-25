Златоуст, Челябинская область, , 14:38 — REGNUM В челябинском Златоусте фельдшер оказала помощь ВИЧ-положительному гражданину и попала в больницу. Ей в глаз брызнула кровь, пишут местные СМИ.

По данным изданий, в её больнице не оказалось препаратов, необходимых в таких случаях. Сейчас она лежит в больнице Челябинска.

По данным областного минздрава, женщина находится в областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Там она будет под наблюдением врачей и сможет получать необходимые медикаменты.