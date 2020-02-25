Ижевск, , 14:36 — REGNUM Инцидент с обрушением лестничного марша на стройплощадке жилого комплекса в Ижевске «Кислород City» не повлияло на сроки строительства и качество работ. Об этом информирует застройщик — компания «Рентек» — в сообществе жилого комплекса в социальных сетях.

В компании заявили, что провели внутреннюю проверку после происшествия и выяснили, что «бетонные и лестничные пролеты смонтированы с соблюдением технологии строительства».

«Последствия обрушения достаточно просто устраняются, и мы предполагаем, что восстановим всю проделанную работу в течение месяца. Монолитный каркас остается в целостности, конструктиву дома ничего не угрожает ни сейчас, ни в будущем», — заверили в компании.

При этом отмечается, что ответственность за соблюдение мер безопасности работ на стройплощадке несёт генеральный подрядчик, с которым компания работает не в первый раз по договору.

Родным и близким погибшего рабочего компания приносит соболезнования. Также «Рентек» следит за состоянием пострадавшего специалиста, который в настоящее время находится в реанимации.

Для будущих жителей данного ЖК открыта горячая линия, на которую могут обращаться и участники других проектов компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло в строящемся доме на улице Воткинское шоссе в Ижевске. Накануне днём на 17-этажном объекте произошло обрушение лестничного марша с пятого по первый этаж. Под завалами после обрушения лестничного марша оказались двое рабочих. Один из мужчин погиб на месте происшествия, второй госпитализирован.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»).

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