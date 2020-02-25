Ижевск, , 14:23 — REGNUM В Ижевске по факту обрушения лестничного марша в строящемся доме, в результате чего погибли двое рабочих, возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Удмуртии.

По версии следствия, на объекте возводится 17-этажное жилое здание. Накануне днём произошло обрушение лестничного марша с пятого по первый этаж.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Допрашиваются очевидцы, изъята необходимая документация, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло в строящемся доме на улице Воткинское шоссе в Ижевске. Под завалами после обрушения лестничного марша оказались двое рабочих. Один из мужчин погиб на месте происшествия, второй госпитализирован.

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