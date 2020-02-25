Нью-Дели, , 14:26 — REGNUM Свиной грипп (H1N1) диагностирован у шестерых судей Верховного суда Индии. Об этом сообщает 25 февраля Indian Express.

О заболевании своих коллег заявил в Верховном суде судья Дхананджая Чандрахуд. Несколько слушаний из-за болезни судей пришлось отменить. Один из заболевших приехал, чтобы заслушать дело, но отложил заседание.

На встрече с главным судьёй Шарадом Арвиндом Бобде было предложено провести иммунизацию судей и сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января случаи свиного гриппа были выявлены в Грузии.

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