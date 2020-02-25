Уфа, , 14:20 — REGNUM На территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Благовещенск» и «Кумертау» в Башкирии зарегистрированы новые резиденты. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Так, первыми резидентами, которые были зарегистрированы в 2020 году на ТОСЭР в Башкирии, стали ООО «Тератекс» и ООО НПП «РЕСОРБ». Отмечается, что на ТОСЭР «Благовещенск» ООО «Тератекс» до 2022 года наладит производство нетканой геотекстильной продукции, которая необходима для железнодорожного строительства и нефтегазовой отрасли. Инвестор создаст 115 новых рабочих мест при общем объеме инвестиций 426 млн рублей.

На ТОСЭР «Кумертау» ООО НПП «РЕСОРБ» до 2024 года создаст производство сорбентов для утилизации разливов нефти и нефтепродуктов. Таким образом, будет создано 20 новых рабочих мест при объеме инвестиций в 12,9 млн рублей.

В настоящий момент в реестр ТОСЭР включено 52 инвестора из Башкирии, которые планируют реализовать проектами общей стоимостью примерно 34 млрд рублей и создать свыше шести тысяч новых рабочих мест.

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